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Pensionati ex frontalieri, appello della Csdl: "Situazione insostenibile, va affrontata e risolta"

"Non sappiamo - scrive il sindacato - quale sia la posizione negoziale del Governo di San Marino"

15 mar 2026
Pensionati ex frontalieri, appello della Csdl: "Situazione insostenibile, va affrontata e risolta"

La Csdl torna a sensibilizzare sulla condizione dei pensionati ex frontalieri che, scrive il sindacato, "continuano ad essere sulla graticola", con cartelle esattoriali in continuo arrivo e di fronte al dilemma se "pagare le tasse due volte o non dichiarare la pensione sammarinese al fisco italiano". Una situazione "insostenibile - sottolinea la Csdl - che va affrontata e risolta". Il sindacato fa riferimento alla richiesta del Governo italiano di modificare la Convenzione, per introdurre la tassazione concorrente: in questo caso i pensionati avrebbero lo stesso trattamento dei lavoratori frontalieri. "Non sappiamo - prosegue la nota - quale sia la posizione negoziale del Governo di San Marino". 




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