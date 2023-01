Pensionati ex frontalieri: passa Odg di Morrone (Lega) per ridurre la tassazione “Non esistono pensionati di Serie A o di Serie B”, sottolinea il Deputato e segretario della Lega Romagna

Si avvicina la svolta nel caso dei pensionati ex frontalieri a San Marino chiamati a pagare tasse sia in Italia che sul Titano per quella che Csdl e Cdls hanno definito, all'atto pratico, una doppia imposizione. Dal Csir, poi, la denuncia di una disparità di trattamento rispetto agli ex frontalieri monegaschi: per loro, grazie a un emendamento in finanziaria, un taglio delle tasse dal 23% al 5%.

Un'impasse che potrebbe essere superata, vista l'approvazione dell'ordine del giorno del deputato e segretario della Lega Romagna, Jacopo Morrone, che impegna il Governo italiano a introdurre la riduzione al 5% anche per i pensionati che hanno lavorato sul Titano, nell'ambito del decreto Aiuti quater. Prossimo step, annuncia, l’estensione della norma anche ai frontalieri in attività in Repubblica.

Nel servizio l'intervista a Jacopo Morrone (depurato e segretario Lega Romagna)

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: