Pensioni e Lavoro: al via la consultazione tra i lavoratori, sul

Riforme cruciali per il Paese, per questo i tre sindacati hanno chiamato a raccolta lavoratori e pensionati. Parte da Dogana, la prima delle assemblee zonali intercategoriali convocate da CSdL, CDLS e USL su riforma pensionistica e di revisione delle norme sull'occupazione. I tre Segretari generali, dal palco del teatro Nuovo, spiegano novità, passi avanti e criticità dei due interventi legislativi che - scrivono - rivestono un'importanza cruciale per le condizioni di vita e di lavoro di tantissimi cittadini. Per questo le Organizzazioni dei lavoratori hanno indetto una mobilitazione per chiedere lo slittamento dei tempi sui due progetti di legge. Vogliono un confronto esauriente, necessario per superare le molte criticità dei due testi legislativi e cercare di arrivare a testi il più possibile condivisi.