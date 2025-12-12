Pensioni frontalieri: dai senatori Spinelli e Gelmetti emendamento per una tassazione transitoria al 5%

I Senatori Domenica Spinelli e Matteo Gelmetti di Fratelli d’Italia, hanno riproposto un emendamento alla legge di bilancio italiana per il trattamento fiscale delle prestazioni pensionistiche percepite dai lavoratori frontalieri con la Repubblica di San Marino. Chiedono, in sostanza, che in via transitoria, a partire dal 1° gennaio 2026, le pensioni erogate dall’Iss agli ex frontalieri italiani, siano soggette a una ritenuta alla fonte, a titolo di imposta del 5%.

Come spiega la Cdls sul proprio sito, l'emendamento è in attesa del parere del Mef e che venga anche risolta la questione relativa alla corretta applicazione della convenzione italo-sammarinese. Viene anche indicato poi dove reperire le risorse per fare fronte ai maggiori oneri di spesa, nel limite massimo di 16 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2026-2028.







