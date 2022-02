Pensioni: "No all'aumento di aliquote ed età pensionabile"

In vista dell'approdo in Consiglio degli ultimi due Progetti di Legge del pacchetto giustizia il Segretario Generale della Confederazione Sammarinese del Lavoro Enzo Merlini dichiara di non essere contrario all'introduzione del terzo grado di giudizio, ma sarebbe paradossale se determinasse la prescrizione dei reati del Processo “Conto Mazzini” di cui si attende a breve la sentenza d'appello. Lo ha detto durante l'ultima puntata di Csdl Informa, la rubrica video quindicinale, della Confederazione. Proposta dunque l'interruzione della decorrenza dei termini, dopo il secondo grado.

Per Merlini non si può pensare di risolvere il problema del crescente debito pubblico, con la riforma delle pensioni - aumentando aliquote ed età pensionabile – e neppure attingendo risorse dal fondo pensioni. Il Governo, secondo Merlini vorrebbe prelevare 5 milioni per coprire il disavanzo dei fondi 2019 e circa 17 milioni per il 2020 e in questo modo si andrebbe ad esaurire i fondi in 10-12 anni e non è accettabile. No anche all'ipotesi di riformare l'Igr intervenendo su detrazioni e deduzioni perché di fatto si tradurrebbe in un incremento delle tasse sui redditi fissi dei lavoratori dipendenti “perché chi ha redditi variabili – ha detto – non è virtuoso”. Per il Segretario Confederale William Santi non v'è alcuna urgenza di una riforma del lavoro, visto che in questa congiuntura l'occupazione è già in aumento anche se persistono criticità per i giovani laureati e le donne.