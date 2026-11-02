L'APPELLO Pensioni, sindacati: "Perso il 16% del potere d'acquisto, servono misure urgenti" Le Federazioni Pensionati di Csdl, Cdls, e Usl chiedono un incontro al Governo

Una perdita del potere d'acquisto salita al 16% negli ultimi anni. È la stima delle Federazioni Pensionati di CSdL, CDLS e USL che chiedono chiedono un incontro con l’Esecutivo, per una situazione definita di stringente e drammatica attualità. Al centro, la rivalutazione degli assegni pensionistici che, dal 2022, è rimasta sistematicamente al di sotto del tasso d’inflazione. Per le pensioni minime, l’adeguamento si è fermato al 2,20%, con percentuali ancora inferiori per gli assegni di importo più elevato.

Una categoria già provata dal rincaro dei beni di prima necessità e colpita in misura più incisiva dall'aumento delle spese sanitarie. La riclassificazione di numerosi presidi terapeutici e farmaceutici in integratori - denunciano i sindacati - "ha fatto lievitare i costi per potersi curare, portando molti anziani ad affrontare l’ultima fase della loro vita con il timore di non arrivare a fine mese".

Cresce la vulnerabilità economica, crescono le richieste di sostegno alle organizzazioni sindacali. In luce anche il divario rispetto ai lavoratori attivi, che hanno beneficiato dei recenti rinnovi contrattuali, con aumenti medi intorno al 3%, lasciando i pensionati esclusi da analoghi meccanismi di recupero del reddito.

"Sono rimasti al palo - scrivono le tre sigle - senza strumenti di tutela e di flessibilità reddituale". Al Governo, la richiesta di incontro per individuare misure tempestive a salvaguardia e rilancio del potere d'acquisto di tutti i pensionati per "garantire l'equità sociale - scrivono - per non lasciare indietro una componente che rappresenta ormai un terzo della popolazione complessiva".

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