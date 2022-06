Pierluigi Benedettini nuovo presidente del San Marino Destination

Eletto nell'Assemblea dei Soci del Consorzio San Marino 2000 il nuovo Presidente: sarà Pierluigi Benedettini a guidare la DMC sammarinese per il prossimo triennio. Il neopresidente è alla guida di un CdA che vede riconfermarti il Presidente uscente, Francesco Brigante, ed altri cinque consorziati: Mario Liotta, Stefano Raggi, Rossella Fugaro, Antonio Carasso e Silvano Andreani. A quest'ultimo la vicepresidenza.

San Marino Destination è il brand con cui opera a livello internazionale il consorzio sammarinese, insieme di servizi turistici che riunisce strutture ricettive, ristoranti, trasporti e agenzie per offrire una completa gamma di soluzioni per il turismo individuale, business e legato agli eventi. Il nuovo CdA si riunirà già nei prossimi giorni per iniziare ad attuare il nuovo piano di comunicazione.