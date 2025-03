BANCHE Più fiducia nell'economia di San Marino: cresce la raccolta bancaria In Italia risale la liquidità sui conti.

Il Titano guadagna fiducia sul piano economico: a dirlo sono i dati diffusi da Banca Centrale sul terzo trimestre 2024. Andamento anticipato dalle agenzie di rating. La crescita economica rallenta ma non si ferma, mentre la raccolta bancaria – ovvero le operazioni che favoriscono la raccolta di fondi sotto forma di depositi e obbligazioni – è ai massimi livelli rispetto agli ultimi anni: 6,354 milioni di euro il totale. Rispetto al trimestre precedente il dato aggregato segna un +1,4%.

Questo grazie all'incremento di 94 milioni della raccolta indiretta. A incidere anche l'incremento del patrimonio dei fondi comuni di investimento aperti amministrati dalle società di gestione. Sempre secondo il bollettino pubblicato da Bsm al 30 settembre il patrimonio netto del sistema bancario – in aumento – ammonta a 337 milioni di euro. Bene anche l'Italia, dove torna a salire la liquidità sui conti correnti: quasi 20 miliardi di euro in più in un anno.

È quanto emerge da una ricerca della Federazione autonoma bancari italiani. Dopo due anni di contrazione, dovuta a inflazione e aumento del costo della vita, nel 2024 il saldo complessivo dei salvadanai di famiglie e imprese arriva a 1.363 miliardi, con una crescita dell'1,5%.

