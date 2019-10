Più ordine e trasparenza nei dati macroeconomici di San Marino

Entro la fine di gennaio i dati macroeconomici di San Marino potranno essere più facilmente accessibili sul web ed anche comparabili con quelli di tutti i paesi del Fondo Monetario Internazionale.

A quanto ammonta il Pil di San Marino? E il debito pubblico? Non facile, attualmente, avere risposte certe, con la miriade di dati pubblicati, nei vari siti, ma ora si sta tentando di mettere ordine.

Una missione del Dipartimento Statistica del Fondo Monetario Internazionale, composta da Edgardo Ruggiero e Brett Hamburg, si è trattenuta in Repubblica dal 22 ottobre ad oggi, per aiutare le autorità sammarinesi a completare il percorso che a fine gennaio potrebbe concretizzarsi nella pubblicazione sul web, sulla pagina NSDP del Fondo Monetario. “Darà sicuramente a San Marino la possibilità – commenta il Segretario di Stato alle Finanze Eva Guidi – di avere maggiore trasparenza anche nei confronti di tutti gli organismi internazionali e lo riteniamo un passaggio molto qualificante”.

“Chiunque – dichiara Edgardo Ruggiero, del Dipartimento Statistica Fmi – vorrà sapere quali sono i dati economici di San Marino, potrà conoscerli in tempo reale. Se per esempio l'Ufficio Statistica fa nuovi calcoli su Pil o indice dei prezzi, questi dati saranno subito consultabili su questa pagina”. Altro aspetto significativo, inoltre, il calendario di pubblicazione dei dati, in modo tale da sapere in anticipo esattamente, quando verranno diffusi.