PMI, chi raccoglie il testimone? A Riccione il confronto sul passaggio generazionale Nuovi soci, fusioni e cessioni: all’M&A Summit Romagna le strade per dare continuità alle imprese. Una sfida che coinvolge anche San Marino e richiede preparazione, prima che la successione diventi un’urgenza.

Una vita a costruire un’azienda. Poi la domanda: chi la porterà avanti? Quando i figli non ci sono, o scelgono un’altra strada, il passaggio generazionale diventa una sfida che riguarda anche dipendenti, fornitori e territorio. Da qui nasce l’M&A Summit Romagna, che al PalaRiccione ha riunito imprenditori, investitori e professionisti. Al centro, fusioni, acquisizioni e apertura del capitale: strumenti per dare continuità e nuove prospettive anche alle piccole e medie imprese. "Siamo un gruppo di giovani advisor che ha pensato che mancasse un momento di confronto nel territorio per sensibilizzare gli imprenditori sul tema delle M&A, che spesso è ancora visto come un tema da grandi multinazionali e da piazze come quella di Milano” – spiega Fabio Pari, partner Skema. “In realtà - chiarisce - è uno strumento molto utile anche per le piccole e medie imprese, per la crescita e non solo, per gestire un passaggio delicato come può essere un passaggio generazionale quando non ci sono eredi o gli eredi non vogliono subentrare al fondatore. Quindi chi ha lavorato una vita potrebbe pensare di voler capitalizzare il proprio lavoro”.

Il punto è prepararsi prima che la successione diventi un’urgenza. Mettere in ordine numeri, organizzazione e controlli; capire se cercare un socio, affidarsi a un manager o valutare una cessione. Percorsi diversi, da costruire sulle esigenze dell’impresa e della famiglia. Una questione che attraversa il confine e coinvolge anche San Marino. “La Romagna, l'Italia in generale è costituita da un tessuto socio-economico di piccole e medie imprese”, afferma Marco Felici, amministratore delegato NT Advisory. “Queste piccole e medie imprese stanno passando di generazione in generazione, quindi è un tema fortemente rilevante, perché ha un impatto proprio dal punto di vista sociale ed economico nell’Italia e nella San Marino dei prossimi vent’anni.”

Nel confronto emerge anche la distanza fra valore e prezzo. Per il fondatore, l’azienda racchiude sacrifici, risultati, legami personali. Il passaggio richiede di trasformare questa storia in una prospettiva credibile per chi arriva. Perché a cambiare non è soltanto chi guida. Sono equilibri, responsabilità, progetti. E il futuro di un’impresa si prepara quando c’è ancora il tempo di scegliere, prima che siano le circostanze a farlo.



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