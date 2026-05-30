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Ponte 2 giugno: 10 milioni in viaggio nonostante i rincari, weekend sold out in Riviera e sul Titano

Entra nel vivo anche la stagione balneare, Federconsumatori Rimini denuncia aumenti medi del 2,7% sotto l'ombrellone

di Pierluigi Mandoi
30 mag 2026

Più di 10 milioni di italiani in viaggio per il ponte del 2 giugno. Al via l’esodo sulle strade della penisola, con tantissimi che hanno scelto di approfittare della festa di martedì per concedersi una mini-vacanza. A dominare però è ancora l’incertezza causata dalla guerra in Iran e dai suoi effetti sui costi dei carburanti: secondo le analisi delle associazioni dei consumatori l’aumento dei prezzi ha modificato le abitudini degli italiani, che scelgono mete più vicine e diminuiscono i giorni di permanenza.

L’andamento del fine settimana a San Marino riflette esattamente questa tendenza: secondo quanto si apprende dall’USOT, le presenze di turisti italiani hanno trascinato le strutture ricettive del Titano verso un venerdì e un sabato da tutto esaurito. Ma già dalla domenica è prevista una lieve riduzione, pur se in un contesto di risultati comunque molto soddisfacenti. Molto buoni anche i numeri della ristorazione.

Un weekend sold out anche in Riviera, con i concerti che danno il via al tour di Vasco Rossi e il Rimini Wellness che fino a domenica riempie la Fiera di appassionati di sport e fitness. Ma con l’arrivo del grande caldo, questo Ponte fa anche entrare nel vivo la stagione balneare, e saranno in molti a fare il primo bagno nei prossimi giorni. La Federconsumatori di Rimini denuncia però aumenti medi del 2,7% sotto l’ombrellone per i vacanzieri rispetto al 2025, anche se in Romagna i prezzi restano ancora competitivi rispetto ad altre località balneari italiane. La ristrettezza dei bilanci spinge soprattutto i giovani a cercare soluzioni per risparmiare e crescono gli utilizzatori delle spiagge libere.




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