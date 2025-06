VACANZE Ponte 2 Giugno: 20 milioni di persone in viaggio, a San Marino hotel sold out Pienone nelle strutture, spiega Usot che, allo stesso tempo, evidenzia come non si riesca a superare la media di 1,7 notti di pernottamento

C'è chi la definisce la “prova generale” per l'imminente esodo estivo: il ponte del 2 Giugno ha portato ben 20 milioni di persone a spostarsi per una breve vacanza. Complice il bel tempo - con temperature in generale vicine ai 30 gradi e il primo vero assaggio della bella stagione – si stima un giro d'affari di 8 miliardi di euro. Lo scrive la Cna che mette il mare come destinazione preferita di questo lungo fine settimana. Quasi la metà dei vacanzieri ha scelto la spiaggia; oltre un quarto le città e i borghi d'arte. A seguire la montagna e, in fondo, le località termali. Non meno di tre milioni le persone sono in albergo.

E proprio dalle strutture ricettive di San Marino arrivano notizie incoraggianti. Sul Titano si registra praticamente il sold out, spiega il presidente Usot, Rossano Ercolani. I soggiornanti sono prevalentemente italiani, vista la tipologia di festa. La durata dei pernottamenti, però, non supera ancora le due notti. E proprio su questo si sofferma Usot che torna di nuovo sulla necessità di andare oltre la consueta media di 1,7 notti di soggiorno, creando eventi sportivi, una cultura enogastronomica, avvenimenti particolari e un turismo del benessere.

Per l'estate, spiega ancora Ercolani, rimarremo dipendenti dall'aeroporto di Rimini che ha riattivato diverse rotte estere. Si attendono turisti soprattutto da Paesi come Regno Unito, Austria, Svizzera, Lituania e Polonia. Lungo la penisola, invece, lunedì 2 giugno sarà una giornata di traffico intenso su strade e autostrade. Sospesa la circolazione dei mezzi pesanti dalle 7 alle 22.

