Poste San Marino approva il bilancio con un utile netto quasi raddoppiato in due anni

Nel video le interviste a Gian Luca Amici (direttore generale), Federico Pedini amati (segretario di Stato con delega alle Poste) ed Erik Casali (presidente del CdA)

L'Assemblea dei Soci di Poste San Marino approva il bilancio d'esercizio 2024, con numeri che confermano l'andamento positivo degli anni precedenti. L’utile netto, ottenuto dall’unione delle tre aree operative – Divisione Postale, Servizi e Divisione Filatelica a Numismatica – si attesta a 1.270.622 euro, +19,3% sul 2023 e quasi il doppio rispetto al 2022 (circa 761.000 euro).

"Stiamo gestendo due realtà, da una parte il mondo postale - afferma Gian Luca Amici, direttore generale di Poste San Marino -, alle prese comunque con la necessità di ridurre il più possibile le perdite. Ormai siamo quasi in dirittura d'arrivo, quindi il disavanzo ormai si è ridotto ai minimi. E dall'altra parte il mondo filatelico e numismatico, che abbiamo l'obiettivo di continuare a rilanciare ed aumentare naturalmente la reddittività. I risultati ci stanno dando ragione".

Un'azienda in continua evoluzione, con riorganizzazioni strategiche che hanno portato i benefici sperati e un aumento del fatturato, arrivato a 10 milioni e 400mila euro.

"I numeri dicono che la situazione di Poste sta migliorando da tanti punti di vista - commenta Federico Pedini amati, segretario di Stato con delega alle Poste -. È chiaro che si sono dovuti fare tantissimi interventi, fino a questo momento. Ci tengo a dire che non abbiamo mai lasciato a casa nessun dipendente, perché questa deve essere la priorità. Abbiamo adesso delle nuove idee di come poter trovare nuovi lavori per portare nuovi redditi all'azienda. Io sono molto fiducioso".

L'uso della posta tradizionale è in diminuzione, ma l'azienda si adatta al contesto digitale, offrendo nuovi servizi e prodotti. Strategica la collaborazione avviata con MoneyGram, società internazionale attiva nei servizi di pagamento e trasferimento di denaro sicuro. Volgendo lo sguardo al futuro, le aspettative sono positive: "La situazione è positiva - conclude Erik Casali, presidente del CdA - e c'è di bello che sta migliorando, quindi ho trovato già un buon lavoro effettuato. Abbiamo delle buone prospettive di fare un buon lavoro. È un'azienda attiva Poste, non è seduta. Lavora, ha idee, ha coraggio, ha persone, produce risultati, quindi il bilancio lo chiuderemo in maniera buona e sarà ottima anche la previsione per l'anno che verrà".

