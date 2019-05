Poste San Marino SpA, Csu: "Attendiamo risposte dal Governo, intanto lo sciopero continua"

In mattinata l'annunciato incontro tra i sindacati, la Rappresentanza Sindacale dei dipendenti e il Segretario di Stato agli Affari Interni. Sono state sollecitate risposte urgenti, soprattutto riguardo al ritiro del Decreto Delegato 60/2019 e alla risistemazione delle condizioni contrattuali in ambito pubblico dei dipendenti coinvolti. Il Segretario Zanotti ha già convocato un nuovo incontro per venerdì mattina, dopo che – si legge nella nota delle federazioni pubblico impiego - il Congresso di Stato avrà valutato le richieste emerse nell’incontro di oggi. Richieste che per la Csu sono ponderate e condivisibili da parte del Governo, “ma vista l’attuale mancanza di risposte da parte dell’Esecutivo – fanno sapere - lo sciopero continuerà come già programmato. Se dovessero arrivare nella maniera sperata, - concludono - “i dipendenti provvederanno a riunirsi in Assemblea per deliberare la cessazione immediata dello stato di agitazione”.