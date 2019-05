Poste spa. Sciopero a oltranza

Assemblea dei dipendenti di Poste Spa che hanno deciso di proseguire lo sciopero fino a giovedì prossimo. Si arriverà così a 10 giorni di sciopero consecutivi con una adesione che il sindacato definisce altissima, superiore al 90%.

Notevoli i disagi per gli utenti: la Csu ricorda che per la consegna dei certificati elettorali sono state mobilitate le forze dell'ordine. Si prosegue dunque a oltranza. "La revoca della protesta", anticipa la Csu, "ci sarà quando i 12 dipendenti, che fino al 31 marzo erano inquadrati nell'ambito della PA e sono stati poi inseriti nel contratto servizi, torneranno a far parte del pubblico impiego". Poco garantista viene definito anche l' emendamento previsto dal governo. "È già strano emettere un decreto senza trattativa sindacale", sottolinea la Csu. "Se non lo vogliono ritirare ci sono altre strade aperte", elenca, "come tornare al contratto pubblico e quindi alla trattativa".

Domani l'incontro con il Segretario di Stato per gli Affari Interni proprio sulla bozza che contiene gli emendamenti al Decreto delegato che trasforma le Poste in Spa e che la Csu chiede di ritirare. "È ora", ribadisce, "di mettere fine ad un progetto che non ha senso né ragione di esistere".