STABILIZZAZIONE Precari Iss: accordo sotto la lente. I sindacati propongono modifiche, il Governo le valuta Le parti si rivedranno il 6 novembre

Dopo l'ok al Protocollo Preliminare d’Intesa per il superamento del precariato nell’Istituto per la Sicurezza Sociale, firmato con il Governo lo scorso 28 agosto, prosegue il confronto per arrivare ad un accordo sulla stabilizzazione. Nei giorni scorsi l'analisi, punto per punto, proprio del testo dell'accordo durante un incontro tra i Segretari di Stato alla Sanità, agli Interni e alle Finanze, la direzione generale e amministrativa dell'Iss e i rappresentanti di Csu ed Usl. Su alcuni aspetti i sindacati hanno avanzato delle proposte di modifica, sulle quale l'Esecutivo si è ora riservato una valutazione. Le parti torneranno allo stesso tavolo il prossimo 6 novembre.

