Precariato scolastico, accordo governo-sindacati supera il referendum dei docenti

Trecentotredici voti favorevoli, 170 contrari e una scheda nulla. Passa con il 65% dei consensi il referendum dei docenti sull’accordo tra governo e sindacati per superare il precariato nel mondo della scuola. Le Federazioni Pubblico Impiego di Csdl, Cdls e Usl ricevono quindi il mandato per la sottoscrizione dell’intesa, rafforzato dall’ampia partecipazione alla votazione da parte di ben 484 insegnanti di ogni ordine e grado.

I sindacati esprimono soddisfazione per l’esito del voto, su un testo che arriva dopo mesi di intenso lavoro e confronto con il Dipartimento Istruzione e che è destinato a incidere in modo significativo sul futuro della scuola sammarinese. La sua firma apre alla definizione di regole più chiare per l’accesso ai Profili di Ruolo di Insegnante e per la gestione del personale precario, superando situazioni di incertezza protratte nel tempo. L’accordo, viene fatto sapere, è un passo in avanti verso la valorizzazione della dignità del lavoro di tutti i docenti, precari compresi: in favore di questi ultimi, previsti anche riconoscimenti economici come gli scatti di anzianità.

Ma questo risultato, spiegano le organizzazioni sindacali, è anche un punto di partenza: conferito il mandato a disciplinare, attraverso intese successive a stretto giro, altri aspetti rilevanti dell’organizzazione scolastica tra cui i trasferimenti di sede e la valutazione del personale docente.







