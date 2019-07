Prezzi generi alimentari: Ucs chiede incontro ad associazioni di categoria

L'Ucs, Unione Consumatori Sammarinesi, ha chiesto una data per un incontro con tutte le Associazioni di Categoria per trovare una soluzione al problema del caro prezzi sui generi alimentari a San Marino, che tuteli i consumatori e gli esercenti. “La questione prezzi non è ancora stata chiarita – dichiara Francesca Busignani dell'Ucs - ma bisogna mantenersi uniti. Le polemiche non servono a niente”.

Leggi il comunicato integrale