Prezzo carburanti: il Governo valuta se prorogare la sterilizzazione delle accise Lo ha dichiarato in Consiglio il Segretario Gatti: "va tenuta in considerazione la dinamica in atto nella vicina Italia nel rispetto degli accordi vigenti"

Prezzo carburanti: il Governo valuta se prorogare la sterilizzazione delle accise.

Il Segretario di Stato Marco Gatti ha comunicato che il Governo sta valutando se prorogare, non prorogare o prorogare con un diverso valore, la sterilizzazione delle accise sui carburanti che a San Marino cesserà a fine gennaio. Ha precisato che va tenuta in considerazione la dinamica in atto nella vicina Italia nel rispetto degli accordi vigenti.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: