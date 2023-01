ENERGIA Prezzo del metano e bollette. Le temperature miti fanno bene al portafogli

Pur suscitando preoccupazioni sul cambiamento climatico, il gennaio più caldo da decenni fa risparmiare soldi alle famiglie, mentre lottano contro il carovita, oltre ad allontanare i rischi di crisi energetica. È quanto emerge da un'analisi di Bloomberg, secondo la quale le condizioni miti persisteranno in tutta Europa fino alla fine del mese. Le riserve di gas nazionali, dunque, salvo eventuale freddo polare o peggioramento disastroso della guerra in Ucraina, dovrebbero bastare per passare l'inverno. Il metano sul mercato di riferimento, quello di Amsterdam, apre a la giornata sotto la soglia dei 65 euro al megawattora.

Così c'è ottimismo e, dopo il crollo del 19% della bolletta della luce nel primo trimestre 2023, secondo il presidente di Nomisma Energia Davide Tabarelli, “potremmo avere un calo del 30% della tariffa del gas di gennaio. Nei prossimi mesi possiamo essere ottimisti, perché ci sono buoni segnali - continua Tabarelli -. I prezzi stanno scendendo perché c'è più offerta e la domanda rallenta. Servirà qualche anno per tornare ai prezzi di una volta. Ci sono delle strozzatura nella capacità di importazione, quindi dobbiamo fare subito il rigassificatore di Ravenna - conclude il presidente di Nomisma -, se non farne tre o quattro".

Nel video l'intervista a presidente di Nomisma Energia, Davide Tabarelli

