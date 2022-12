INFLAZIONE Price cap gas, Mosca minaccia le forniture. L'economista Ropa: "Il provvedimento non mi convince"

"Questo price cap a me convince poco - commenta Andrea Ropa, direttore del QN Economia e Lavoro -. E' stato sbandierato come una conquista dai Paesi che lo caldeggiavano, tra cui l'Italia, ma il prezzo fissato di 180 euro è troppo alto, se consideriamo che oggi le quotazioni alla borsa di Amsterdam si aggirano attorno ai 100 euro. Certo dà fastidio alla Russia, ma mi convince poco perché la cifra alta potrebbe convincere gli speculatori a portarne il prezzo poco sotto il tetto". Il price cap secondo il ministro degli Esteri Tajani è lo strumento migliore per combattere l'inflazione e per aiutare famiglie e imprese, ma per il momento i prezzi continuano a salire. "In Europa non abbiamo visto segnali positivi per l'inflazione. Ormai galoppa vero il 12%, cifra insostenibile perché la cifra fisiologia dell'inflazione è del 2% e la Bce si è impegnata a farla rientrare in questa range nel 2025. L'inflazione dunque è diventata il pericolo numero per la Bce".



Nel video Andrea Ropa, direttore del QN Economia e Lavoro

