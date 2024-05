Primo maggio USL, Busignani: “Riduzione orario di lavoro e smartworking siano le prossime conquiste!”

In occasione della festa dei Lavoratori, Francesca Busignani, Segretario dell'Unione Sammarinese dei Lavoratori, ricorda origine e senso della ricorrenza e, guardando all'oggi, chiede nuovi modelli, in testa lavoro agile e riduzione dell'orario di lavoratori, per una maggiore produttività e qualità del tempo.

“Il primo maggio è una ricorrenza che serve a ricordare chi, in quella data, è riuscito ad ottenere l'orario lavorativo di 8 ore, mentre prima era sine die. Quindi, più che una festa è una celebrazione per capire che non bisogna mai smettere di lottare per i diritti dei lavoratori. Otto ore, quella volta, erano più che giuste rispetto a quello che c'era prima; adesso, con il cambio dei tempi, l'avvento della tecnologia e quant'altro, bisognerebbe capire che è la produttività delle persone che conta. Quindi, una settimana corta - che non vuol dire stesso orario rimodulato, vuol dire orario più corto con stessa retribuzione – o lo smart working devono essere quegli strumenti, dove è possibile, che servano al lavoratore per lavorare meglio ed avere più tempo di qualità. Quindi, ben venga questa ricorrenza, ma come impulso per continuare a lottare nell'alveo dei doveri dei lavoratori, ma per i propri diritti, che devono cambiare in sinergia e in concerto con i tempi che stiamo vivendo adesso”.

