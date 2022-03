RELAZIONI INTERNAZIONALI Primo storico bilaterale San Marino – Oman: verso la firma di una intesa in materia di sviluppo turistico

Il Segretario di Stato al Turismo Federico Pedini Amati ha incontrato a Muscat l'omologo omanita, il Ministro Salim bin Mohammed Al Mahruqi. Al centro del colloquio l’imminente firma tra i due Paesi di un memorandum d’intesa per lo sviluppo e la cooperazione sinergica in ambito turistico insieme ad una serie di iniziative di comune interesse.

Nel documento, ancora in bozza, si punta in particolare a fissare la cooperazione istituzionale fra autorità e uffici; allo scambio di informazioni e saperi sul turismo gastronomico, commerciale, outdoor ed esperienziale, sportivo, accessibile; allo sviluppo degli investimenti in infrastrutture e servizi per il turismo; alla promozione sinergica per la partecipazione a conferenze, fiere, seminari e simposi; e ancora, alla collaborazione in contesti internazionali; e alla formazione di personale per le professioni turistiche.

Fra le mete più ambite in ragione di un patrimonio storico e naturale senza eguali, meta gettonatissima di visitatori dall'Italia anche durante l’emergenza pandemica grazie all'apertura di corridoi turistici ad hoc, il Sultanato continua a guardare al Belpaese con particolare interesse. Già fissati a stretto giro incontri a Milano tra i tecnici omaniti e i principali tour operator italiani a cui, su proposta del Segretario Pedini Amati, potranno unirsi anche le imprese sammarinesi qualora lo volessero.

Ma adesso occhi puntati su Dubai: dopo sei mesi Expo chiude i battenti. Finisce per il Titano un'esperienza tanto sofferta quanto entusiasmante. Il Padiglione ha raggiunto la cifra-record di 350 mila visitatori. Questa sera si spengono le luci, pronti a riaccenderle ad Osaka nel 2025.

