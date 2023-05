Primo trimestre 2023: crescono turismo, imprese e forza lavoro

Segno più per il turismo nei primi tre mesi dell'anno. Con oltre 270.000 visitatori si registra un aumento generale del 18% rispetto al 2022. Cresce del 12% quello di sosta: chi pernotta sul Titano proviene per la maggior dall’Italia. Ma ci sono anche tedeschi e americani. Fronte popolazione, dalla fotografia dell'Ufficio Statistica emerge, al 31 marzo, un +0,4% dei residenti. Negli ultimi dodici mesi 10 i sammarinesi in più contro ben 153 italiani. 46 le nascite da gennaio a marzo (2 in più rispetto allo stesso periodo del 2022) e 86 decessi (16 in più). Capitolo matrimoni: prevale il rito civile su quello religioso, 14 sui 16 celebrati.

Numeri positivi, poi, per le imprese: 64 in più rispetto a marzo 2022. Soprattutto nei “Servizi di Informazione e Comunicazione”; “Attività Professionali, Scientifiche e Tecniche” e “Attività Finanziarie e Assicurative”. Calo del numero degli operatori economici, invece, nel manifatturiero, Costruzioni e in “Altre Attività di Servizi”.

La forma giuridica più diffusa è quella societaria, seguita dalle libere professioni. Calano, invece, le imprese individuali (60 in meno). Il 43,9% del totale ha da 1 a 9 addetti mentre il 49,5% non ha dipendenti. Fronte trasporti, al 31 marzo risultano registrati ben 564 veicoli in più. Nel primo trimestre ne sono stati immatricolati 747 (85 in più rispetto al 2022). Continua poi la crescita del numero di auto elettriche o ibride: 147, (+ 49, pari al 26,6% del totale). Cresce la forza lavoro, con un incremento di 664 unità (+2,9%). 664, invece, i disoccupati totali, 131 in meno nell'ultimo anno. Di cui 363 in senso stretto, 134 in meno rispetto al 2022. La maggior parte donne. 702 i dipendenti in più del settore privato; + 135 quelli nel Settore Pubblico Allargato. Cresce di 627 presenze il numero di frontalieri, (9,3% in più, pari al 34% del totale dei lavoratori dipendenti). Si tratta principalmente “Operai” e “Impiegati”, mentre solo l’1,9% rientra tra i dirigenti.