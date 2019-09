Prodotti tipici: siglato accordo tra Ufficio del Turismo e Consorzio Terra di San Marino

Qualificare l'immagine del Titano attraverso la valorizzazione dei prodotti tipici: Ufficio del Turismo e Consorzio Terra di San Marino hanno sottoscritto un contratto di sinergia pubblico-privato per mettere reciprocamente in campo le proprie risorse, anche attraverso l'apertura di un punto vendita in Via Eugippo, a San Marino Città - zona di grande afflusso turistico - presso uno dei locali in comodato d'uso dell'Eccellentissima Camera. L'apertura del punto vendita del Consorzio sarà garantita nei periodi maggior flusso turistico, compresi fine settimana e giorni festivi.