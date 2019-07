Progetto NPL, CSU: "Nessuno si sogni di utilizzare i fondi pensione"

Ieri l'annuncio dell'intenzione da parte del governo di avviare il confronto con tutte le parti per una bozza condivisa entro agosto, e l'approdo in Aula nell'autunno. Intervengono i segretari di Csdl e Cdls, Tamagnini e Montanari: “Una accelerazione che non stupisce – dicono - dopo aver evitato per mesi il confronto sui grandi temi economici, si vuole in tutta fretta mettere in piedi un tavolo durante la pausa estiva, come ci fosse qualcosa da nascondere”. Sul tema NPL chiedono chiarezza su qualità e provenienza, su eventuali azioni penali per accertare responsabilità e recuperare risorse dai colpevoli, ma soprattutto mettono in guardia: “che a nessuno venga in mente – dicono – di utilizzare i fondi pensione, in qualche ipotetica banca, per coprire o controbilanciare gli NPL. Fondi di proprietà dei lavoratori e dei pensionati, gestiti dal Consiglio di Previdenza e da Fondiss – concludono – che non possono essere disponibili per questo tipo di operazioni”