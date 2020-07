Progetto per lo sviluppo economico, lunedì avvio dei lavori

Lunedì avvio dei lavori per il progetto per lo sviluppo economico: il gruppo di lavoro guidato dal Segretario di Stato per l’Industria Fabio Righi incontrerà il Congresso, i rappresentanti delle categorie economiche, dell’Agenzia per lo Sviluppo, dell’Università e i capigruppo di maggioranza ed opposizione per avviare il confronto sul piano nazionale di sviluppo economico e lanciare il progetto San Marino 2030. “Con questa fitta rete di incontri - commenta il Segretario Righi - avviamo il confronto su un progetto che ha come obiettivo quello di garantire a San Marino un percorso di sviluppo a lungo termine. Lavoreremo sodo per consentire all’economia del nostro stato un posizionamento di valore nel sistema internazionale”.