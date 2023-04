Proposta di acquisto di azioni BSM: clima teso tra i soci dell'Ente Cassa in assemblea, decisione rimandata "Non ci saranno stravolgimenti", assicura il presidente Beccari. L'Ente, spiega, deve comunque mantenere il controllo della Banca

E' rimandata alla prossima assemblea dei soci dell'Ente Cassa di Faetano la decisione in merito alla proposta di acquisto di azioni della Banca di San Marino da parte di un "soggetto terzo" non precisato. In mattinata l'Assemblea nella sede della fondazione durante la quale, racconta chi era presente, c'era un certo clima di tensione.

La questione era emersa pubblicamente in Consiglio con, sullo sfondo, il malcontento di parte dei soci dell'Ente che avevano parlato di una mancanza di dettagli e condivisione sulla proposta. Le offerte, in realtà, sono più di una e, alla fine, si è deciso all'unanimità il rinvio della scelta.

"Avevamo l'impegno di trovare delle partnership per accrescere il patrimonio dell'Ente", commenta il presidente dell'Ente Cassa, Marco Beccari. "La Banca va bene e si chiude in attivo anche quest'anno - sottolinea - ma dovremo affrontare una serie di situazioni tra cui la cartolarizzazione". Una possibilità, dunque, "per affrontare il futuro in maniera più serena".

Al momento, non sono stati svelati ufficialmente i nomi dei possibili acquirenti né la percentuale di azioni richieste. "Dovremo approfondirlo - dice - e quanto lo sapremo informeremo l'Assemblea e il Paese". In merito alle critiche per il mancato confronto, Beccari spiega: "L'impegno era quello di trovare finanziamenti esterni e di portarli in Assemblea. Non potevamo parlarne prima, perché ci sono anche questioni di riservatezza. Oggi ne abbiamo discusso e abbiamo preso questa decisione".

"Non ci saranno stravolgimenti", assicura il presidente: una parte della azioni, spiega, "poteva essere ceduta senza problemi, visto che l'Ente deve per legge mantenere il 51 per cento" del controllo della Banca.



Nel servizio l'intervista a Marco Beccari (presidente Ente Cassa di Faetano)

