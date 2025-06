Proposta di riforma IGR, CSIR: "Frontalieri penalizzati" il Comitato Sindacale Interregionale chiede al Governo di aprire un tavolo di confronto

"Frontalieri penalizzati": esprime forte preoccupazione il Comitato Sindacale Interregionale per la proposta di riforma IGR avanzata dalla Segreteria di Stato alle Finanze. "Ancora una volta – come già accaduto in passato – si tenta di scaricare il peso delle politiche fiscali sammarinesi sui lavoratori non residenti, - sottolinea il CSIR - riproponendo in forme nuove una logica discriminatoria da noi sempre contrastata". Un richiamo alla cosiddetta “tassa etnica”, che "nel 2010 e negli anni successivi vide unito il fronte sindacale transfrontaliero. Battaglia vinta - ricorda il Comitato - grazie anche alla straordinaria partecipazione popolare".

"Oggi come allora, - avvertono - il CSIR è pronto a mobilitarsi per difendere i diritti dei lavoratori frontalieri, contro ogni tentativo di discriminazione fiscale fondata esclusivamente sul luogo di residenza". Di qui la richiesta alle autorità sammarinesi di aprire un tavolo di confronto.

