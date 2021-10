Proprietà intellettuale: Righi a Ginevra all'Assemblea WIPO

Il Segretario di Stato per l’Industria Fabio Righi è intervenuto ieri mattina alla Sessantaduesima serie di riunioni delle Assemblee dell'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale in corso a Ginevra. Righi ha rinnovato l’impegno di San Marino a sostenere la WIPO in tutte le sue attività: la tutela della proprietà intellettuale è infatti sempre più uno strumento di sviluppo e di crescita per le imprese che, soprattutto in questo periodo di pandemia, hanno bisogno del supporto delle istituzioni nazionali e internazionali, volano per l'intera economia.

Righi ha poi incontrato il Direttore della WIPO Dareng Tang. Nel corso della riunione è stato presentato il lavoro che San Marino sta facendo in materia di proprietà intellettuale ed esposto l’obiettivo di diventare un hub tecnologico di riferimento. Righi ha invitato ufficialmente il Direttore Tang a venire in visita a San Marino.