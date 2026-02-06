Prorogate di tre mesi le misure straordinarie a sostegno delle imprese energivore

Il Congresso di Stato ha disposto la proroga per ulteriori tre mesi delle misure straordinarie finalizzate al contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale a favore delle imprese energivore sammarinesi. La proroga è stata formalizzata con l’adozione del Decreto Delegato 4 febbraio 2026 n.18, che conferma gli interventi già previsti dal precedente Decreto 138 del 7 novembre 2025 che contestualmente viene abrogato.

Nel dettaglio, il provvedimento riconosce innanzitutto una riduzione del costo della materia prima elettrica pari a 0,015 €/kWh per gli utenti con tariffa “usi diversi” del servizio elettrico alimentati in media tensione che abbiano registrato nel corso del 2024 consumi superiori a 1 GWh. In secondo luogo c'è anche una riduzione del costo della materia prima del gas naturale pari a 0,1 €/Sm³ per gli utenti del servizio di gas naturale tecnologico primario.

Il Decreto precisa che le agevolazioni si applicano ai consumi relativi al periodo di competenza 1° luglio – 30 settembre 2025, confermando l’impianto delle misure già introdotte nel corso dell’ultimo trimestre. Come evidenziato dal Segretario con delega all'Aass Alessandro Bevitori nella relazione accompagnatoria al decreto, l’intervento è finalizzato a “introdurre interventi in materia di contenimento della spesa energetica a favore dell’utenza industriale” e ha l’obiettivo di favorire “la calmierazione della spesa energetica a favore delle imprese energivore per consentire alle aziende sammarinesi di mantenere adeguati livelli di competitività nei confronti delle controparti concorrenti”.







