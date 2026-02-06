ENERGIA Prorogate di tre mesi le misure straordinarie a sostegno delle imprese energivore Confermati gli sconti per energia elettrica e gas. Segretario Bevitori: "Interventi per mantenere adeguati livelli di competitività”. Presidente di Anis Rossini: "Riduce lo svantaggio con le aziende italiane"

Il Congresso di Stato ha disposto la proroga per ulteriori tre mesi delle misure straordinarie finalizzate al contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale a favore delle imprese energivore sammarinesi. La proroga è stata formalizzata con l’adozione del Decreto Delegato 4 febbraio 2026 n.18, che conferma gli interventi già previsti dal precedente Decreto 138 del 7 novembre 2025 che contestualmente viene abrogato.

Nel dettaglio, il provvedimento riconosce innanzitutto una riduzione del costo della materia prima elettrica pari a 0,015 €/kWh per gli utenti con tariffa “usi diversi” del servizio elettrico alimentati in media tensione che abbiano registrato nel corso del 2024 consumi superiori a 1 GWh. In secondo luogo c'è anche una riduzione del costo della materia prima del gas naturale pari a 0,1 €/Sm³ per gli utenti del servizio di gas naturale tecnologico primario.

Il Decreto precisa che le agevolazioni si applicano ai consumi relativi al periodo di competenza 1° luglio – 30 settembre 2025, confermando l’impianto delle misure già introdotte nel corso dell’ultimo trimestre. Come evidenziato dal Segretario con delega all'Aass Alessandro Bevitori nella relazione accompagnatoria al decreto, l’intervento ha l’obiettivo di favorire “la calmierazione della spesa energetica a favore delle imprese energivore per consentire alle aziende sammarinesi di mantenere adeguati livelli di competitività nei confronti delle controparti concorrenti”.

Questo provvedimento – concesso per tre trimestri - "non crea un maggior vantaggio, semmai riduce lo svantaggio”, chiarisce il Presidente degli Industriali Emanuele Rossini. In Italia, infatti, le aziende ad elevato consumo energetico godono di esenzioni di oneri di sistema e contributi importanti sull'efficienza energetica. “Noi non li abbiamo”, spiega Rossini, ricordando che si tratta dell' "unica forma di aiuto concessa e che ci permette – dice – di avvicinarci ai costi energetici italiani”, augurandosi per il futuro interventi più strutturali: “Le tariffe andrebbero riviste in maniera diversa”.



[Banner_Google_ADS]

I più letti della settimana: