Protocollo d’intesa siglato tra San Marino Innovation e ASI per lo sviluppo delle ICT Tra le novità, un osservatorio permanente su ICT e innovazione

Un’alleanza strategica per accelerare la transizione digitale. San Marino Innovation e l’Associazione Sammarinese per l'Informatica per un nuovo impulso al settore dell’Information and Communication Technology, puntando su sicurezza informatica, nuove normative e competenze. Tra i pilastri dell’accordo spicca la nascita di un Osservatorio permanente su ICT e innovazione: uno strumento pensato per monitorare l'evoluzione del comparto e guidare le scelte politiche ed economiche.

Attenzione particolare alle nuove generazioni e al mondo dell’istruzione: laboratori, stage, percorsi di orientamento e aggiornamento per i docenti serviranno a colmare il divario tra scuola e mercato del lavoro. Ma il protocollo guarda anche alle istituzioni, offrendo supporto tecnico e contributi per l'aggiornamento normativo, con particolare attenzione alla cyber-sicurezza.

“San Marino ha i mezzi, i professionisti e le competenze per poter diventare un punto di riferimento per l’innovazione tecnologica – dice Gian Angelo Geminiani – Presidente San Marino Innovation. Con l’Osservatorio e le iniziative dedicate a scuole, imprese e PA, vogliamo valorizzare queste risorse e rendere il Paese sempre più attrattivo per chi fa impresa nel digitale". “Valorizzare le competenze e le professionalità dei nostri associati – aggiunge Luca Gentilini, Presidente dell'ASI - mettendole a disposizione del Paese per promuovere iniziative concrete, sostenere la formazione dei giovani e contribuire insieme allo sviluppo tecnologico e digitale della Repubblica di San Marino".





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