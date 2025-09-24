TV LIVE ·
Protocollo d’Intesa tra Ente Cassa e San Marino Group: "Insieme per il territorio"

L'Ente che possiede Banca di San Marino ha siglato il patto con la società che si appresta a rilevare il 51% dell'istituto con sede a Faetano: "La volontà di contribuire allo sviluppo del Paese sono elemento essenziale"

24 set 2025
Da sinistra Richard Werner Consigliere CDA San Marino Group, Assen Christov Presidente San Marino Group, Roberta Mularoni Vicepresidente Ente Cassa di Faetano e Marco Beccari Presidente Ente Cassa di Faetano.
Promuovere congiuntamente i valori della storia, della cultura, del territorio e della solidarietà, impegnandosi a rafforzare il legame tra impresa, etica e comunità; valorizzare la storia e le tradizioni locali; sostenere attività culturali e sociali sul territorio; favorire iniziative di solidarietà verso persone e comunità svantaggiate; condividere valori etici e morali nel contesto imprenditoriale; promuovere una cultura d’impresa responsabile e sostenibile.

Sono questi gli obiettivi del protocollo d’Intesa firmato oggi tra Ente Cassa di Faetano e San Marino Group Spa, la società che si appresta ad acquisire il 51% di Banca di San Marino proprio dall'ECF. A siglare il patto da una parte Marco Beccari, Presidente dell’Ente Cassa di Faetano, e dall'altra Assen Christov Presidente di San Marino Group Spa nonché Direttore Esecutivo e socio di maggioranza della bulgara Starcom Holding JSC.

“Il radicamento territoriale della Banca di San Marino S.p.A. – hanno detto i vertici delle due società - rappresenta un valore sostanziale condiviso della sua attività. La Repubblica di San Marino e le sue Istituzioni, rappresentano un concreto punto di riferimento. L’attenzione alla Comunità Sammarinese, la volontà di contribuire allo sviluppo del Paese sono elemento essenziale. In tale ambito anche i piccoli azionisti sono un esempio concreto di collaborazione e integrazione con il territorio”.

La firma dell'accordo arriva nel giorno in cui il Comitato per Bsm organizza il secondo incontro di educazione finanziaria. Il Comitato è nato ad agosto proprio per contrastare la vendita di Banca di San Marino alla Starcom Holding. Tutto in attesa che la Banca centrale di San Marino si pronunci sull'operazione.




