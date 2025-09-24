BANCA DI SAN MARINO Protocollo d’Intesa tra Ente Cassa e San Marino Group: "Insieme per il territorio" L'Ente che possiede Banca di San Marino ha siglato il patto con la società che si appresta a rilevare il 51% dell'istituto con sede a Faetano: "La volontà di contribuire allo sviluppo del Paese sono elemento essenziale"

Promuovere congiuntamente i valori della storia, della cultura, del territorio e della solidarietà, impegnandosi a rafforzare il legame tra impresa, etica e comunità; valorizzare la storia e le tradizioni locali; sostenere attività culturali e sociali sul territorio; favorire iniziative di solidarietà verso persone e comunità svantaggiate; condividere valori etici e morali nel contesto imprenditoriale; promuovere una cultura d’impresa responsabile e sostenibile.

Sono questi gli obiettivi del protocollo d’Intesa firmato oggi tra Ente Cassa di Faetano e San Marino Group Spa, la società che si appresta ad acquisire il 51% di Banca di San Marino proprio dall'ECF. A siglare il patto da una parte Marco Beccari, Presidente dell’Ente Cassa di Faetano, e dall'altra Assen Christov Presidente di San Marino Group Spa nonché Direttore Esecutivo e socio di maggioranza della bulgara Starcom Holding JSC.

“Il radicamento territoriale della Banca di San Marino S.p.A. – hanno detto i vertici delle due società - rappresenta un valore sostanziale condiviso della sua attività. La Repubblica di San Marino e le sue Istituzioni, rappresentano un concreto punto di riferimento. L’attenzione alla Comunità Sammarinese, la volontà di contribuire allo sviluppo del Paese sono elemento essenziale. In tale ambito anche i piccoli azionisti sono un esempio concreto di collaborazione e integrazione con il territorio”.

La firma dell'accordo arriva nel giorno in cui il Comitato per Bsm organizza il secondo incontro di educazione finanziaria. Il Comitato è nato ad agosto proprio per contrastare la vendita di Banca di San Marino alla Starcom Holding. Tutto in attesa che la Banca centrale di San Marino si pronunci sull'operazione.

