L'INIZIATIVA Provincia di Rimini e Repubblica di San Marino insieme per il progetto europeo "Terre di accoglienza e libertà" Le due realtà hanno dato vita ad un Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale. Obiettivo attuare progetti cofinanziati dalla Commissione europea

Provincia di Rimini e Repubblica di San Marino insieme per il progetto europeo "Terre di accoglienza e libertà".

Il Consiglio Provinciale di Rimini ha approvato, in data 31 luglio, a maggioranza con l'astensione del consigliere Murano Brunori, l'avvio del percorso istituzionale per la costituzione del Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale (GECT) denominato "Terre di accoglienza e libertà" tra la Provincia di Rimini e la Repubblica di San Marino.

A presentare il progetto la consigliera provinciale Manuela Guaitoli, insieme al direttore del Dipartimento Affari Esteri della Repubblica di San Marino Matteo Mazza e ai referenti per la Regione Emilia-Romagna del programma di cooperazione territoriale Lodovico Gherardi e Stefania Leoni.

“Il GECT – ha spiegato la consigliera Guaitoli - è uno strumento di cooperazione a livello europeo che consente a gruppi cooperativi di attuare progetti di cooperazione territoriale, cofinanziati dalla Commissione europea. I GECT registrati al momento in UE sono 86, di cui 13 con partecipazione italiana, e quello tra Rimini e San Marino è il primo tra un Paese della dell’Unione Europea e un Paese extra UE. I GECT hanno il compito di facilitare e promuovere la cooperazione transfrontaliera, transnazionale o interregionale. Quello tra Rimini e San Marino si propone di promuovere il benessere e il miglioramento della qualità della vita dei cittadini attraverso lo sviluppo ulteriore dei legami economici, sociali e culturali e un rafforzamento della coesione economica e sociale, ma anche di cogliere le opportunità di finanziamento a supporto dei progetti territoriali, favorire la concertazione, facilitare la realizzazione di progetti strategici e rimuovere o ridurre gli ostacoli alla cooperazione transfrontaliera.”

La Provincia spiega che tra le materie di interesse del Gect ci sono la mobilità sostenibile, lo sviluppo del sistema aeroportuale, i servizi economici di interesse generale (come quelli energetici e idrici), lo sviluppo economico (rivolto soprattutto alla piccola e media impresa e basato sull’innovazione tecnologica), lo sviluppo della cooperazione in ambito universitario, nei campi della ricerca, della formazione e della collaborazione scientifica e didattica, la promozione della cultura e dello sport, la valorizzazione dell’identità dei luoghi, le politiche sociali e della salute, lo sviluppo del turismo all’insegna della sostenibilità, le misure volte alla rimozione degli ostacoli con riferimento soprattutto al lavoro transfrontaliero, lo sviluppo dell’agricoltura all’insegna del rispetto dell’ambiente e della biodiversità, la promozione e la tutela delle pari opportunità e la collaborazione in materia di protezione civile.

La Provincia, in una nota, dà anche notizia che anche il Congresso di Stato di San Marino ha approvato il GECT con una delibera nei giorni scorsi. Ora si attende l'avvallo della presidenza del Consiglio e dei ministeri coinvolti (entro sei mesi) per la piena operatività dello strumento.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: