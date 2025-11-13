TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
15:49 Commissione Antimafia: "Nessuna novità particolare ma alcuni settori sono più a rischio" 15:09 C’è la Spagna per la Nazionale Under 21: match da sogno contro le Furie Rosse 14:49 San Marino: monete, gioielli, orologi e oggetti di pregio all'asta di Nomisma 07:33 Giacopetti: "Questo è un grande gruppo. Vogliamo sbloccarci" 07:19 Cevoli: "Non esistono amichevoli, per noi sono tutte partite importanti"
  1. Home
  2. News
  3. Economia

Pubblicata sul Bollettino Ufficiale la legge di modifica IGR

La tanto discussa legge è la numero 141 del 2025. Come previsto dall'articolo 56, le disposizioni in essa contenute saranno in vigore da lunedì 17 novembre

di Davide Giardi
13 nov 2025
Pubblicata sul Bollettino Ufficiale la legge di modifica IGR

È stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale legge numero 141/2025. Si tratta della discussa riforma IGR, approvata in seconda lettura nell'ultima sessione dal Consiglio Grande e Generale. 

Tra le novità più rilevanti c'è il passaggio da deduzione a detrazione d’imposta, i controlli fiscali non più discrezionali, ma obbligatori, nei confronti dei contribuenti che nell'arco di 3 anni abbiano un reddito medio inferiore a 15.000 euro, l'innalzamento a 4.000 euro della quota relativa agli oneri per le baby sitter. Modificato l'importo per le tasse scolastiche: portato da 5.000 euro indipendentemente dal numero dei figli, a 4.000 euro per ogni figlio a carico. Prevista anche la progressività delle detrazioni Smac, dopo lo sconto con i sindacati.

Come prevedere dall'articolo 56, la legge entrerà in vigore lunedì 17 novembre, 5 giorni dopo la pubblicazione.





Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Economia