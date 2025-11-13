Pubblicata sul Bollettino Ufficiale la legge di modifica IGR

È stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale legge numero 141/2025. Si tratta della discussa riforma IGR, approvata in seconda lettura nell'ultima sessione dal Consiglio Grande e Generale.
Tra le novità più rilevanti c'è il passaggio da deduzione a detrazione d’imposta, i controlli fiscali non più discrezionali, ma obbligatori, nei confronti dei contribuenti che nell'arco di 3 anni abbiano un reddito medio inferiore a 15.000 euro, l'innalzamento a 4.000 euro della quota relativa agli oneri per le baby sitter. Modificato l'importo per le tasse scolastiche: portato da 5.000 euro indipendentemente dal numero dei figli, a 4.000 euro per ogni figlio a carico. Prevista anche la progressività delle detrazioni Smac, dopo lo sconto con i sindacati.
Come prevedere dall'articolo 56, la legge entrerà in vigore lunedì 17 novembre, 5 giorni dopo la pubblicazione.