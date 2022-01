Pubblicato il bando per l'organizzazione delle Giornate Medievali E’ on-line l’Avviso Esplorativo (n. 1/DTC/2021) per manifestazione di interesse per l’organizzazione dell’evento “Giornate Medioevali della Repubblica di San Marino”

Il Dipartimento Turismo e Cultura della Repubblica di San Marino rende noto che è disponibile sul portale www.gov.sm, nella sezione “Bandi, Appalti ed Avvisi Pubblici”, l’Avviso Esplorativo per la manifestazione di interesse per l’organizzazione dell’evento denominato “Giornate Medioevali della Repubblica di San Marino”, in programma dal 28 al 31 luglio 2022. Il termine per la presentazione della manifestazione di interesse e della relativa documentazione è fissato per le ore 12.00 del giorno 1 febbraio 2022 secondo le modalità contenute nell’avviso.

