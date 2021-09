Pubblico Impiego Cdls e Csdl scrive al governo per il rinnovo del contratto: “Il Paese riparte dalla PA”

Pubblico Impiego Cdls e Csdl scrive al governo per il rinnovo del contratto: “Il Paese riparte dalla PA”.

Le Federazioni Pubblico Impego di Csdl e Cdls scrivono al Governo per chiedere l'apertura di un tavolo “che metta al centro la Pubblica Amministrazione, ripartendo dal rinnovo del contratto fermo oramai da dieci anni”. I sindacati ricordano come la PA, oltre a garantire servizi alla cittadinanza, sia il fulcro per la ripresa economica nel post-pandemia, chiedendone il rilancio, investendo in formazione e valorizzazione del personale, l’informatizzazione e la semplificazione normativa”. Ricordano poi come sia necessario riprendere la trattativa anche per la stabilizzazione dei precari, perché anche questa categoria veda riconosciuti diritti elementari, negati invece da anni.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: