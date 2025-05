Pubblico Impiego CDLS: scuola, sanità e sicurezza al centro dell’agenda sindacale

Il Direttivo Pubblico Impiego CDLS ha affrontato i principali temi sindacali e politici: al centro il Decreto Delegato sulla scuola, criticato per non risolvere il problema del precariato. Evidenziate incongruenze sulla valutazione dei docenti e la necessità di più psicologi scolastici.

Sottolineate le difficoltà nel settore sanità, in particolare per il 118 privo di medico notturno, con infermieri lasciati senza adeguate tutele. Apprezzato il lavoro del gruppo GEUS. Espressa piena solidarietà alla Polizia Civile e alle forze dell’ordine. Il Direttivo chiede la riapertura del tavolo per il rinnovo del contratto pubblico scaduto, con priorità al recupero del potere d’acquisto.