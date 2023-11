Pubblico Impiego: via libera al nuovo contratto dall'Attivo dei quadri sindacali

A San Marino tiene banco il rinnovo del contratto pubblico impiego. In tarda mattinata l'Attivo dei Quadri delle tre sigle sindacali ha dato il via libera all'ultima bozza fatta pervenire dal Governo. La trattativa in corso da ormai un anno pare così giunta alla svolta, con l'ok alla proposta contrattuale, la cui ultima stesura è stata valutata nei giorni scorsi dai direttivi unitari. Prevede - oltre ad interventi normativi - aumenti retributivi del 6% in tre anni. Si avvicina dunque la firma del rinnovo.

seguiranno aggiornamenti