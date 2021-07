Public Netco, fonti qualificate: via libera alla liquidazione della società. "No comment" dell'Aass

Svolta nel campo delle telecomunicazioni. Fonti qualificate rendono noto che è stato dato l'ok alla messa in liquidazione della Public NetCo. La notizia in seguito all'attesa Assemblea dei soci di questa mattina, ma l'Aass, socio unico, contattata in merito, si trincera dietro a un “no comment”. Procedendo con la liquidazione, si metterebbe la parola fine all'attività dell'impresa fondata per gestire la rete dello Stato in partnership con Zte. Scenario già prevedibile visti gli ultimi sviluppi della questione.

Dopo le critiche al Governo arrivate ieri da Rf, oggi il commento dell'ex presidente della Netco, Matteo Casadei, al momento componente del Cda indicato da Libera. “L'unico rammarico – dice – è che abbiamo nel garage il 95% dei componenti dell'infrastruttura tecnologica che potrebbe essere montata e messa in produzione”. Questo, sottolinea, avrebbe permesso lo sviluppo del progetto.



