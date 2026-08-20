CARO VITA Quanto costa vivere a San Marino? La fotografia dell'Ufficio Statistica Pubblicato l'indice dei prezzi al consumo di aprile 2026. L'inflazione frena al 2%

Tra scontrini e bollette, la percezione di molte famiglie sammarinesi trova conferma nei dati: la vita costa di più, anche se la velocità dei rincari è in calo. Fotografia dello stato di salute dell'economia della Repubblica è quella dell'Ufficio Nazionale di Statistica.

Secondo gli ultimi dati pubblicati relativi al mese di aprile, l’indice dei prezzi al consumo si attesta a 101,88. Significa che il paniere generale di beni e servizi sul Titano costa, in media, il 2% in più rispetto allo scorso anno. Se la spesa alimentare, nel complesso, cresce in modo più contenuto rispetto ai mesi scorsi, alcuni prodotti base registrano impennate record. È il caso della frutta, che costa il 10% in più rispetto all'anno scorso.

E anche la colazione al bar si conferma un piccolo lusso: il caffè resta stabile a un pesante più 12% rispetto al 2025. Il vero tasto dolente per i cittadini arriva quando si sale in auto. Spostarsi a San Marino costa in media il 5% in più. La colpa è tutta di benzina e gasolio che – nonostante lievissimi cali mensili – restano più cari di oltre il 16%.

In salita anche i costi per la casa: luce, gas e utenze domestiche sono più alti del 3%. Per trovare un segno meno bisogna guardare alla tecnologia: i prezzi di smartphone e computer registrano l'unico reale calo sul mercato.

L'inflazione frena la sua velocità, ma i prezzi non stanno calando: continuano a salire, solo più lentamente. Per i consumatori la parola d'ordine resta una sola: prudenza.

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