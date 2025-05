Quote BSM, Ente Cassa e San Marino Group siglano contratto preliminare

San Marino Group ed Ente Cassa di Faetano hanno siglato il contratto preliminare di compravendita di una quota di maggioranza del capitale sociale di BSM. "L’esecuzione dell’operazione è subordinata – scrive Ente Cassa - all’avveramento di talune condizioni sospensive, inclusa l’autorizzazione all’acquisizione da parte di Banca Centrale".

“Una tappa fondamentale – scrive l'Ente - per un ulteriore sviluppo dei servizi e delle attività di BSM, promuovendo progetti dai benefici economici e ricadute sociali durature, ponendo la banca nella condizione di affrontare le sfide dei mercati internazionali Il Presidente di San Marino Group, Christov Assen, ringrazia per la fiducia - recita ancora la nota - mentre il Presidente di Ente Cassa di Faetano, Marco Beccari, sottolinea la collaborazione alla base di un risultato importante per tutta la collettività.

