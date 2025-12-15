1° GENNAIO 2026

Raccolta rifiuti porta a porta: la plastica conferita insieme ai metalli

Una novità introdotta da Segreteria di Stato al Lavoro e AASS

San Marino introduce una novità rilevante nella raccolta differenziata porta a porta, su iniziativa della Segreteria di Stato per il Lavoro e di AASS.

Dal 1° gennaio 2026 plastica e metalli potranno essere conferiti insieme, eliminando il contenitore separato per le lattine. La novità riguarderà i Castelli di Acquaviva, Chiesanuova, Faetano, Fiorentino, Montegiardino e Città, già serviti dal sistema domiciliare, e punta così a semplificare le modalità di conferimento per i cittadini.

Il tutto rientra in un più ampio piano di riorganizzazione del sistema rifiuti. Previste la realizzazione di nuove isole ecologiche e l'estensione del porta a porta in tutti i Castelli. L’obiettivo resta il raggiungimento del 70% di raccolta differenziata. 

