Raffaele Bruni nuovo presidente Bsm: banca chiude in utile il 2022 e guarda a un partner "affidabile" Quattro le offerte sul tavolo, al momento, per un potenziale partner

Raffaele Bruni è il nuovo presidente del Cda di Banca di San Marino. L'elezione durante l'assemblea degli azionisti che hanno approvato - all'unanimità - il bilancio 2022 e rinnovato gli organi amministrativi. L'istituto festeggia risultati positivi a livello economico, con un utile netto di esercizio di 521.403 euro. Bilancio portato ai soci dal Cda guidato dalla presidente uscente Francesca Mularoni. Bsm punta sul modello della “banca del territorio”, con un'attenzione quindi ai risparmiatori. Tra gli altri dati, si è arrivati ad oltre 21 milioni di euro di accantonamenti per rischio di credito nel triennio. Obiettivo: avere un approccio di “trasparenza” e “responsabilità”.

"Credo che in questi tre anni siano stati fatti passi importanti - afferma Bruni - e il commento è estremamente positivo. Vogliamo immaginarci una banca di questo secolo, con persone che hanno bisogno sia di mutui sia di servizi". Bisogna "cercare di avere un rapporto economico che, però, sia un rapporto tra persone". Oltre al presidente, rinnovata la composizione del Consiglio di amministrazione. Confermati tutti i membri del Collegio sindacale.

Nell'ultima assemblea dei soci dell'Ente Cassa tensioni sulle proposte di acquisto di azioni della banca da parte di soggetti terzi. Le trattative vanno avanti perché Bsm, come spiega il presidente dell'Ente, Marco Beccari, cerca un partner. Quattro, spiega Beccari, le offerte sul tavolo ad oggi. E potrebbero esserci altri interessati. "Ne discuteremo - dice - e valuteremo nel dettaglio con prudenza e attenzione. Abbiamo bisogno di un partner affidabile".

C'è attesa, dunque, per la prossima assemblea dei soci della fondazione a fine mese. Di recente le dimissioni, da membro del cda dell'Ente, di Sergio Barducci che contesta metodo e tempi della nomina dei nuovi vertici di Bsm. Per Barducci si doveva invece rinnovare la fiducia al Cda in carica e attendere per il rinnovo.

Nel servizio le interviste a Raffaele Bruni (presidente Banca di San Marino) e Marco Beccari (presidente Ente Cassa di Faetano)

