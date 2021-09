Rapporti San Marino - Cuba: appuntamento online per Agenzia per lo Sviluppo Economico - Camera di Commercio

Rapporti di collaborazione tra San Marino e Cuba: Agenzia per lo Sviluppo Camera di Commercio, nella giornata di ieri, ha posto un importante tassello per il rafforzamento della collaborazione tra i due stati. Tema centrale della videoconferenza la promozione del commercio e degli investimenti tra i due paesi, con un o sguardo anche alle possibili collaborazioni tra le rispettive università.

Focus sui settori dell'Information and Communication Technologies e del farmaceutico, individuati da entrambe le parti come particolarmente significativi. Obiettivo comune presentare le eccellenze dei due settori a San Marino e a Cuba per avviare nuove opportunità di business.

Al saluto iniziale degli Ambasciatori Luca Brandi e Josè Carlos Rodriguez Ruiz ha fatto seguito una breve presentazione da parte dell’Agenzia sugli elementi distintivi e maggiormente attrattivi della nostra giurisdizione, arricchita dai contributi dei referenti della Segreteria di Stato alla Sanità e Innovazione, di San Marino Innovation, dell’Associazione Sammarinese per l’Informatica e dell’Università. Estremamente interessanti anche le presentazioni della Camera di Commercio cubana, così come l’offerta cubana nel settore farmaceutico, delle biotecnologie e dell’informatica.