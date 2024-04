WASHINGTON Rapporti San Marino - Dipartimento Commercio USA, Righi: "Dialogo aperto su certificazioni e strumenti pagamento" Confronto a tutto campo con David De Falco, referente per l'Europa e l'Eurasia del Dipartimento di Stato per il Commercio degli Stati Uniti

A Washington il Segretario di Stato per l’Industria Fabio Righi ha incontrato David De Falco, referente per l'Europa e l'Eurasia del Dipartimento di Stato per il Commercio degli Stati Uniti.

L’occasione per presentare i progetti strategici sammarinesi in ambito economico. Di particolare interesse il tema delle certificazioni, centrale nella legislatura.

In ambito commerciale si è discusso di strumenti di pagamento digitali e tradizionali e di commercio legato alla space economy, settore al quale il dipartimento ha dedicato uno speciale desk con il quale ora anche la Repubblica di San Marino potrà interfacciarsi.

