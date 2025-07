SAN MARINO - ITALIA Rapporto diretto con l'Agenzia delle Entrate: due giorni di scambi proficui tra amministrazioni Il Direttore Vicenzo Carbone: "Obiettivo favorire questo scambio commerciale tra Italia e Repubblica di San Marino a beneficio delle imprese italiane e delle imprese sammarinesi"

Per la prima volta a San Marino il Direttore dell'Agenzia delle Entrate italiana Vincenzo Carbone, con un pool di tecnici: due giorni di incontri per avviare scambi diretti e proficui in materia fiscale, in particolare volti a trovare convergenze per alcune procedure commerciali mirate ad evitare fenomeni di concorrenza sleale tra imprese italiane e sammarinesi.

A Palazzo Begni la conferenza stampa, insieme al Segretario di Stato per le Finanze Marco Gatti e al Direttore dell'Ufficio Tributario, Davide Gasperoni. "Innanzitutto mi fa piacere evidenziare questo approfondimento di conoscenze personali, - dice ai microfoni di Rtv, il Direttore Carbone - perché io poi credo che alla base di tutto ci sia proprio una volontà di confronto. Le norme di per sé sono complesse, però poi spetta all'interprete saperle applicare nel modo più giusto, nel modo più semplice soprattutto con uno scopo. Lo scopo è quello di favorire questo scambio commerciale tra Italia e Repubblica di San Marino a beneficio delle imprese italiane e delle imprese sammarinesi. Di cosa abbiamo trattato? Più volte abbiamo avuto il sentore che alcune operazioni in alcuni ambiti commerciali non rispettassero le norme nazionali e internazionali. Questo, non per volontà degli operatori né di Italia né di San Marino, però per interventi da parte di certi soggetti, mi riferisco ad esempio al commercio delle autovetture, si sono verificati alcuni fenomeni che comportavano un danno per entrambe le economie. Ne abbiamo approfondito, abbiamo trovato, abbiamo individuato delle ulteriori soluzioni finalizzate a semplificare da un lato le pratiche dirette all'immatricolazione di autovetture in Italia, allo stesso tempo abbiamo incrementato il livello di sicurezza che sempre vi deve essere in questo scambio".

E ancora, "l'altro argomento che abbiamo trattato, - aggiunge Carbone - molto importante anche per le imprese di San Marino che operano in Italia, è l'individuazione di linee di guida per il cosiddetto transfer pricing, cioè i prezzi di trasferimento tra un'impresa che ha sede a San Marino e ha delle filiali in Italia, al fine di evitare una doppia imposizione, cioè a tassare sia a San Marino che in Italia, si è avviato un iter per individuare questi criteri in modo tale che l'imprenditore che esporta in Italia sa anche a quali regole va incontro e come deve comportarsi. Proprio in un'ottica, ripeto, volta ad intensificare i rapporti commerciali tra la Repubblica di San Marino e la Repubblica italiana".

Nel video l'intervista al Direttore dell'Agenzia delle Entrate italiana Vincenzo Carbone sui dettagli degli incontri.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: