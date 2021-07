Rappresentatività e contratti erga omnes: firmato l'accordo sulla piattaforma sindacale Sindacati e categorie trovano l'unanimità. Il Presidente del Comitato Garante: “Grazie alla gestione dei dati sugli iscritti non potranno più essere sollevati dubbi sulla legittimità di chi siede al tavolo della contrattazione”

“Una giornata storica”. L'accordo di validazione della piattaforma sindacale riconosce – dopo una lunga fase di sperimentazione - la piena efficacia dello strumento informatico che gestisce in maniera trasparente e chiara gli iscritti alle organizzazioni sindacali e datoriali, attestandone la reale rappresentatività nella contrattazione collettiva. La piattaforma, con la collaborazione di Ciscoop, legittima quindi gli attori ai tavoli del confronto e il loro peso specifico per l'efficacia erga omnes. Una firma che arriva al termine di un percorso lungo e complesso, caratterizzato da una dialettica vivace, ma che alla fine ha visto le parti trovare l'unanimità. Con la piattaforma sindacale viene data attuazione ai principi della legge del 2016 sulla rappresentatività delle parti. Legge innovativa, fortemente voluta dalla Csu.

E non solo: “Ora avremo dati reali, registrati e controllabili” – si rallegra la Presidente di Unas. “Siamo rappresentativi – dice - e abbiamo i numeri per dimostrarlo”. Enrica Zenato del Comitato Garante, da avvocato italiano parla di “esempio di democrazia sammarinese”, e si augura sia da stimolo anche ad altri paesi. “Grazie alla gestione dei dati sugli iscritti non potranno più essere sollevati dubbi sulla legittimità di chi siede al tavolo della contrattazione” - chiarisce il Presidente del Comitato Garante Marco Giancarlo Rossini. "Viene quindi garantita - spiega - la rappresentatività delle parti e il contratto che ne scaturirà sarà dotato di questa efficacia erga omnes, nei confronti di tutti, relativamente al settore di appartenenza”. Un accordo di portata strategica, importante anche per il Governo. Quando c'è una forma di evoluzione attraverso impianti legislativi che indicano un determinato percorso e si riesce a raggiungere l'obiettivo, credo che possiamo essere tutti quanti molto felici”, commenta Teodoro Lonfernini che in qualità di Segretario di Stato per il Lavoro rimarca di essere soddisfatto non solo di uno strumento che aggiungiamo al nostro sistema economico ma anche per l'accordo all'unanimità fra le parti che dimostra “che quel principio democratico all'interno del nostro paese è ancora molto alto”.

